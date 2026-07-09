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Машина первого замгубернатора Курской области попала в ДТП

Ведомости

Автомобиль первого заместителя губернатора – председателя правительства Курской области Александра Чепика попал в аварию во время рабочей поездки в Конышевский район. Сам замглавы региона не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

В УМВД по Курской области сообщили, что началась проверка по факту случившегося ДТП. По данным ведомства, авария произошла в 14:40 на 5-м км автодороги Конышевка – Макаро-Петровское в результате столкновения автомобилей «ДЭУ Нексия» под управлением водителя 2008 г. р. и встречного автомобиля «Тойота» под управлением водителя 1995 г. р., после чего автомобиль «ДЭУ Нексия» столкнулся с движущимся за этим автомобилем «Тойота» автомобилем «Шевроле» под управлением водителя 1985 г. р.

В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка «ДЭУ Нексия» были доставлены в больницу. Другой пассажир автомобиля «ДЭУ Нексия» 2008 г. р., а также водитель и женщина-пассажир «Шевроле» 1982 г. р. получили травмы, им оказана медпомощь на месте.

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