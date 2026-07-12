Упавший в московском метро пассажир компенсирует убытки

Как следует из материалов дела, мужчина не явился на рассмотрение гражданского иска, однако ранее при рассмотрении административного дела признал свою вину и пояснил, что упал на пути случайно. В результате происшествия машинист приближавшегося электропоезда был вынужден применить экстренное торможение. Суд удовлетворил требования метрополитена и постановил взыскать с пассажира компенсацию за причиненные убытки. Сумма взыскания в материалах не указана.