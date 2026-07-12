Упавший в московском метро пассажир компенсирует убытки
Суд обязал пассажира, который в состоянии алкогольного опьянения упал на пути на станции московского метро, возместить ущерб, связанный с нарушением движения поездов. Об этом говорится в судебных материалах, передает «РИА Новости».
По данным суда, инцидент произошел 21 сентября 2025 г. на станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. Пассажир по собственной неосторожности оказался на главном пути, из-за чего движение поездов на участке пришлось остановить на 21 минуту. Московский метрополитен заявил о возникших убытках в виде упущенной выгоды, которую предприятие могло бы получить при штатной работе.
Как следует из материалов дела, мужчина не явился на рассмотрение гражданского иска, однако ранее при рассмотрении административного дела признал свою вину и пояснил, что упал на пути случайно. В результате происшествия машинист приближавшегося электропоезда был вынужден применить экстренное торможение. Суд удовлетворил требования метрополитена и постановил взыскать с пассажира компенсацию за причиненные убытки. Сумма взыскания в материалах не указана.