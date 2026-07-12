В Москве из-за непогоды упали 50 деревьев
Непогода в Москве привела к падению 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент природопользования столицы. Городские службы продолжают фиксировать последствия стихии.
Большая часть поваленных деревьев – клен американский. Его хрупкая древесина и поверхностные корни не выдерживают непогоды. В центре столицы, в Верхнем Сусальном переулке, крупное дерево упало на пустую спортплощадку, обошлось без жертв. Специалисты уже убрали завалы.
11 июля на столицу обрушились ливни, гроза, град. Порывы ветра достигали 15–20 м/с. По прогнозам синоптиков, дожди будут лить до середины следующей недели.