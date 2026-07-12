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Малышева сообщила о смерти матери

Ведомости

Не стало Галины Малышевой – матери телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой. Ей было 93 года. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья», – написала она.

К публикации ведущая приложила текст завещания, написанного Галиной Малышевой в декабре 2015 г. В нем она завещала своим детям, внукам и правнукам помнить ее в любви и всегда поддерживать друг друга.

Причина смерти не уточняется.

Малышева рассказала в опубликованном видеоролике, что ее мама всю жизнь хотела быть врачом, но недобрала для поступления в медицинский институт полбалла. «Родителям [в этом] не призналась, а просто ходила на занятия и училась лучше всех. На занятиях ее вписывали в список студентов, думая, что произошла ошибка – девочку не записали случайно», – сказала она.

Обман раскрыли перед сессией, но разрешили сдать экзамен. После этого была принята в мединститут официально. Малышева отметила, что все ее дети стали врачами.

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