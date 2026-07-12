Малышева сообщила о смерти матери

Малышева рассказала в опубликованном видеоролике, что ее мама всю жизнь хотела быть врачом, но недобрала для поступления в медицинский институт полбалла. «Родителям [в этом] не призналась, а просто ходила на занятия и училась лучше всех. На занятиях ее вписывали в список студентов, думая, что произошла ошибка – девочку не записали случайно», – сказала она.