Воробьев: три человека погибли при украинской атаке на Московскую область

Люди погибли при падении дрона в поселке Пионерский в Истре, там же пострадали три человека. Загорелись пять частных домов. В Солнечногорске беспилотник влетел в многоквартирный дом – пострадали два человека, повреждены стена и остекление. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино (два частных дома) и в Можайске (карниз и два окна МКД), там обошлось без пострадавших.