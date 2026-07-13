Воробьев: три человека погибли при украинской атаке на Московскую область

Воробьев: три человека погибли при украинской атаке на Московскую областьУничтожен 81 БПЛА в 14 городских округах
В ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ нейтрализовали в небе над Московской областью 81 украинский беспилотник. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Люди погибли при падении дрона в поселке Пионерский в Истре, там же пострадали три человека. Загорелись пять частных домов. В Солнечногорске беспилотник влетел в многоквартирный дом – пострадали два человека, повреждены стена и остекление. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино (два частных дома) и в Можайске (карниз и два окна МКД), там обошлось без пострадавших.
БПЛА уничтожены в 14 городских округах, включая Одинцово, Наро-Фоминск, Истру, Раменское, Подольск и Коломну.
Согласно сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, с полуночи 13 июля силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника, летевших по направлению к столице. С вечера 12 июля Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».