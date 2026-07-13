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Подмосковная прокуратура запустила горячую линию после ночного налета БПЛА

Ведомости

Прокуратура Московской области запустила горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в связи с ночной атакой украинских беспилотников на регион. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере Max.

По указанию прокурора области Сергея Забатурина городские прокуроры контролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от ночной атаки БПЛА. Они также координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для помощи пострадавшим.

По словам губернатора Андрея Воробьева, в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ нейтрализовали в небе над Московской областью 81 украинский беспилотник. В результате падения дрона в поселке Пионерский в Истре погибли три человека, еще трое получили ранения. Два человека пострадали в Солнечногорске, где беспилотник влетел в многоквартирный дом.

БПЛА были уничтожены над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 мск в сторону Московского региона летели свыше 350 украинских беспилотников. Большинство из которых силы ПВО сбили на дальних подступах.

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