Подмосковная прокуратура запустила горячую линию после ночного налета БПЛА

По словам губернатора Андрея Воробьева, в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ нейтрализовали в небе над Московской областью 81 украинский беспилотник. В результате падения дрона в поселке Пионерский в Истре погибли три человека, еще трое получили ранения. Два человека пострадали в Солнечногорске, где беспилотник влетел в многоквартирный дом.