Путин учредил президентские призы для победителей конных соревнований
Президент России Владимир Путин учредил специальные призы за победу в скачках на лошадях чистокровной верховой породы и в заезде на лошадях орловской рысистой породы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, соревнования будут проводиться ежегодно. Победитель скачек на лошадях чистокровной верховой породы получит выполненное из бронзы скульптурное изображение лошади с жокеем весом 15 кг. Владельцам лошадей орловской рысистой породы, одержавших победу в заезде, вручат бронзовую скульптуру жеребца, изображенного в момент рысистого хода.
В соответствии с распоряжением правительству поручено установить сроки проведения ежегодных скачек и заезда на приз президента, а также сформировать организационный комитет, который будет отвечать за подготовку и проведение таких мероприятий.