Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в 53 года

Куклева родилась в 1972 г. в Ишимбае. В 1998 г. она стала олимпийской чемпионкой, опередив в Японии соперницу на 0,7 секунды. Спортсменка также завоевала множество наград на чемпионатах мира и Европы и этапах Кубка мира. Карьеру Куклева завершила в 2003 г., после чего работала в Тюменском государственном университете, обучая молодых спортсменов.