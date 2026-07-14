Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в 53 года
Олимпийская чемпионка 1998 г. по биатлону Галина Куклева умерла на 54-м году жизни в ночь на 14 июля, сообщил Союз биатлонистов России.
«СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Ее жизненный путь – образец преданности спорту и служения своему делу», – отметили представители организации.
Причина смерти в публикации не уточняется.
Куклева родилась в 1972 г. в Ишимбае. В 1998 г. она стала олимпийской чемпионкой, опередив в Японии соперницу на 0,7 секунды. Спортсменка также завоевала множество наград на чемпионатах мира и Европы и этапах Кубка мира. Карьеру Куклева завершила в 2003 г., после чего работала в Тюменском государственном университете, обучая молодых спортсменов.
Куклева была удостоена таких государственных наград, как орден Почета и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она также стала почетным гражданином Ишимбая.