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Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Ведомости

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область были ранены три мирных жителя. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

В Грайвороне ночью при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения. Им оказывают помощь в Грайворонской районной больнице, после чего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Утром в селе Никольское Белгородского округа атаке дрона подвергся частный дом. «Скорая» доставляет в белгородскую больницу №2 мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки. В доме повреждено остекление.

14 июля врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что за сутки украинские военные атаковали территорию региона 79 раз. Силы ПВО сбили 92 беспилотника, пострадали два сотрудника МЧС.

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