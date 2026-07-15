Мужчина пострадал при атаке беспилотника на пригород Воронежа
Мужчина 1997 г. р. получил ранения в результате падения обломков сбитого беспилотника в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Молодой человек находится в больнице, уточнил глава региона. Были также повреждены три частных дома. В одном из них обломок БПЛА повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, а в третьем – только кровля. В одном нежилом здании выбиты стекла.
Гусев добавил, что, исходя из оперативной обстановки, режим опасности беспилотной атаки в области не объявлялся.
Согласно данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Оперштаб Белгородский области информировал, что при атаке украинских беспилотников на Грайворон и село Никольское Белгородского округа пострадали три мирных жителя.