Создатели «Леди Баг и Супер-Кота» подали почти 100 исков к российскому бизнесу

2 июля «Коммерсантъ» писал, что Miraculous обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к торговой сети «Лента» за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. По данным издания, участники рынка полагают, что предметом разбирательства могли стать товары с символикой франшизы, реализовывавшиеся через розничную сеть. При этом претензии могут касаться не только производителей продукции, но и компаний, участвовавших в ее продвижении и продаже.