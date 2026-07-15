Создатели «Леди Баг и Супер-Кота» подали почти 100 исков к российскому бизнесу
Французская компания Miraculous, связанная с создателями мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот», за 12 дней июня направила в российские арбитражные суды 94 иска о защите интеллектуальных прав. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебных дел.
По данным агентства, заявления о взыскании компенсации за нарушение авторских прав поступили в период с 19 по 30 июня в арбитражные суды нескольких регионов, включая Ростовскую область, Республику Калмыкия, Краснодарский край, Башкирию, Чечню, Самарскую и Оренбургскую области. Ответчиками по делам выступают индивидуальные предприниматели и небольшие компании. Размер требований по большинству исков составляет несколько десятков тысяч рублей.
Самое крупное разбирательство с участием Miraculous рассматривает Арбитражный суд Москвы. В рамках этого дела французская компания требует взыскать 30 млн руб. с петербургского ООО «Лента», управляющего одноименной торговой сетью, а также с московских компаний ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ», которые выступают соответчиками.
Эти же три юрлица были соответчиками по иску американской ZAG America. Истец просил взыскать с них 60 млн руб. компенсации за нарушение его исключительных прав на произведения изобразительного искусства – персонажей Леди Баг и Супер-Кот сериала Miraculous. Суд год назад оставил тот иск без рассмотрения из-за проблем с доверенностью лица, подписавшего исковое заявление.
2 июля «Коммерсантъ» писал, что Miraculous обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к торговой сети «Лента» за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. По данным издания, участники рынка полагают, что предметом разбирательства могли стать товары с символикой франшизы, реализовывавшиеся через розничную сеть. При этом претензии могут касаться не только производителей продукции, но и компаний, участвовавших в ее продвижении и продаже.
В апреле «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента писали, что Miraculous зарегистрировала в России два товарных знака мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Заявки поступили в ведомство в марте 2025 г. Один является изображением Супер-Кота, а другой – названием ZAG Heroez Miraculous.