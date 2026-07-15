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Суд рассмотрит дело о неуплате штрафа артистом Николаем Фоменко

Ведомости

Мировой судья участка №183 района Очаково-Матвеевское Москвы рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении артиста Николая Фоменко. Речь идет о неуплате в срок штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Дело будет рассмотрено 30 июля. Согласно КоАП, неуплата штрафа в срок влечет за собой наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаты, но не менее 1000 руб. Альтернативой этому наказанию может стать арест на срок до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

В апреле 2025 г. журналистка Ксения Собчак была оштрафована московским судом за неоплату другого штрафа в установленный срок. Позже в судебном участке московского района Крылатское уточнили, что размер штрафа составил 10 000 руб. По данным «Интерфакса», речь могла идти о штрафе за неоплату парковки, выписанном осенью предыдущего года.

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