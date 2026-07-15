Суд рассмотрит дело о неуплате штрафа артистом Николаем Фоменко

Дело будет рассмотрено 30 июля. Согласно КоАП, неуплата штрафа в срок влечет за собой наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаты, но не менее 1000 руб. Альтернативой этому наказанию может стать арест на срок до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.