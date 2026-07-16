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Ночь на 17 июля в Москве будет самой холодной с начала лета

Ведомости

Ночь на 17 июля в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, к утру температура воздуха в столице опустится до +8 – +10 градусов, а по области – до +5 – +10 градусов.

Как отметил синоптик, днем 16 июля столичный регион пересек холодный атмосферный фронт, который принес кратковременные дожди и порывистый северный ветер до 12–17 м/с. После прохождения фронта Москва оказалась в тыловой части циклона, из-за чего дневная температура с трудом достигла +20 градусов.

По словам Леуса, ночью ветер постепенно стихнет, осадков не ожидается, а благодаря влиянию антициклона небо будет малооблачным, что поспособствует сильному выхолаживанию воздуха.

При этом уже в выходные погода резко изменится: в Москве ожидаются сухие и солнечные дни, ночами около +10 градусов, а днем температура повысится до +24 – +26 градусов 18 июля и +27 – +29 градусов 19 июля. Теплой будет и первая половина следующей недели, однако возрастет вероятность дождей.

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