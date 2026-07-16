Ночь на 17 июля в Москве будет самой холодной с начала лета

Ночь на 17 июля в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, к утру температура воздуха в столице опустится до +8 – +10 градусов, а по области – до +5 – +10 градусов.