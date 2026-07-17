Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за лесных пожаров
Финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде и вызванного ими задымления в США. Об этом сообщает издание Ole.us.
По его данным, из-за ухудшения качества воздуха уже отменена часть мероприятий под открытым небом, а также матч регулярного чемпионата MLS между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс».
При этом вероятность переноса финала пока оценивается как невысокая. До встречи на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке остается три дня, и специалисты рассчитывают, что к 19 июля ситуация улучшится. Вместе с тем организаторы считают приоритетом здоровье футболистов, официальных лиц и более 80 000 болельщиков, которые ожидаются на матче.
Если уровень загрязнения воздуха будет представлять угрозу для здоровья, ФИФА может задействовать предусмотренные регламентом процедуры для изменения условий проведения встречи. Пока официальных решений о переносе или изменении расписания финала не принималось.
Главным арбитром финала назначен 46-летний словенец Славко Винчич. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.