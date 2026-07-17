Финал ЧМ-2026 могут перенести из-за лесных пожаров

При этом вероятность переноса финала пока оценивается как невысокая. До встречи на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке остается три дня, и специалисты рассчитывают, что к 19 июля ситуация улучшится. Вместе с тем организаторы считают приоритетом здоровье футболистов, официальных лиц и более 80 000 болельщиков, которые ожидаются на матче.