Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CBOM8,515+3%CNY Бирж.11,561-0,2%IMOEX2 014,25-0,4%RTSI810,2-0,4%RGBI110,93-0,24%RGBITR742,71-0,2%
Главная / Общество /

В Анапе откроют 89 пляжей после проверки

Ведомости

В Анапе разрешение на открытие курортного сезона получили уже 89 пляжей, еще 12 продолжают проходить санитарную экспертизу. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания комиссии, координирующей ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе.

На пострадавших от загрязнения мазутом участках побережья продолжаются восстановительные работы. Ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Власти отмечают, что все мероприятия проводятся под контролем Роспотребнадзора.

В правительстве уточнили, что ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Крыма. В работе по ликвидации последствий ЧС задействованы 768 человек и 186 единиц техники.

Разлив нефтепродуктов произошел 15 декабря 2024 г. после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Загрязнение затронуло 54 км береговой линии. В 2025 г. Роспотребнадзор не разрешил использовать 141 пляж в районе Анапы и девять – в Темрюкском районе.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь