В Анапе откроют 89 пляжей после проверки

В Анапе разрешение на открытие курортного сезона получили уже 89 пляжей, еще 12 продолжают проходить санитарную экспертизу. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания комиссии, координирующей ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе.