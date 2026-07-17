В Анапе откроют 89 пляжей после проверки
В Анапе разрешение на открытие курортного сезона получили уже 89 пляжей, еще 12 продолжают проходить санитарную экспертизу. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания комиссии, координирующей ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе.
На пострадавших от загрязнения мазутом участках побережья продолжаются восстановительные работы. Ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Власти отмечают, что все мероприятия проводятся под контролем Роспотребнадзора.
В правительстве уточнили, что ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Крыма. В работе по ликвидации последствий ЧС задействованы 768 человек и 186 единиц техники.
Разлив нефтепродуктов произошел 15 декабря 2024 г. после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Загрязнение затронуло 54 км береговой линии. В 2025 г. Роспотребнадзор не разрешил использовать 141 пляж в районе Анапы и девять – в Темрюкском районе.