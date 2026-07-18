МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Жара до +30 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщили в МЧС столицы. Сильная жара прогнозируется 19 и 20 июля.
В связи с аномально высокой температурой специалисты настоятельно рекомендуют москвичам и гостям города соблюдать простые, но важные правила: отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, не забывать о головных уборах, регулярно пить воду и по возможности оставаться в тени.
Особое внимание обращается на соблюдение требований пожарной безопасности. Горожан призывают исключить обращение с открытым огнем и быть предельно внимательными и осторожными.
Возвращение жары обещал и синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.