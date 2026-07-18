МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

В связи с аномально высокой температурой специалисты настоятельно рекомендуют москвичам и гостям города соблюдать простые, но важные правила: отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, не забывать о головных уборах, регулярно пить воду и по возможности оставаться в тени.