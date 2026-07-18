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Суд в Москве арестовал основателя ЧВК «Паладин» Закревского

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал основателя ЧВК «Паладин» Георгия Закревского, его обвиняют в оправдании терроризма, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд избрал Закревскому, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета), меру пресечения в виде содержания под стражей», – рассказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

По статье об оправдании терроризма Закревскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Закревский ранее утверждал, что ЧВК «Паладин» работает с конца 2010-х гг. и охраняет объекты в разных странах, в деятельности компании задействованы свыше 250 человек.

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