Суд в Москве арестовал основателя ЧВК «Паладин» Закревского

«Суд избрал Закревскому, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета), меру пресечения в виде содержания под стражей», – рассказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.