Суд в Москве арестовал основателя ЧВК «Паладин» Закревского
Замоскворецкий суд Москвы арестовал основателя ЧВК «Паладин» Георгия Закревского, его обвиняют в оправдании терроризма, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Суд избрал Закревскому, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета), меру пресечения в виде содержания под стражей», – рассказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.
По статье об оправдании терроризма Закревскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Закревский ранее утверждал, что ЧВК «Паладин» работает с конца 2010-х гг. и охраняет объекты в разных странах, в деятельности компании задействованы свыше 250 человек.