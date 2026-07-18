«Зенит» обыграл «Спартак» и в десятый раз стал обладателем Суперкубка России

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась в основное время со счетом 1:1. Открыл счет в матче форвард «Спартака» Кристофер Мартинс на 25-й минуте, ответный гол за «Зенит» на последних минутах добавленного времени (90+8) с пенальти забил Александр Соболев. В серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее оказались петербуржцы – 4:2; решающий пенальти также реализовал Соболев.