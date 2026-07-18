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«Зенит» обыграл «Спартак» и в десятый раз стал обладателем Суперкубка России

Ведомости

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» по пенальти в матче за Суперкубок России.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась в основное время со счетом 1:1. Открыл счет в матче форвард «Спартака» Кристофер Мартинс на 25-й минуте, ответный гол за «Зенит» на последних минутах добавленного времени (90+8) с пенальти забил Александр Соболев. В серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее оказались петербуржцы – 4:2; решающий пенальти также реализовал Соболев.

Матч посетили 42 139 зрителей.

«Зенит» выходил на игру как действующий чемпион России, «Спартак» – как обладатель Кубка страны. По итогам 175-го в истории матча между клубами петербуржцы записали на свой счет 57 побед, москвичи – 69, еще 49 встреч завершились вничью.

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