Причиной смерти журналиста Шолохова стала продолжительная болезнь

Журналист стал известен после выхода публицистической программы «Пятое колесо». Шолохов также вел программу «Тихий дом» о кинематографе и культуре. Он рассказал о проведении кинофестивалей, был членом жюри киносмотров в России и в мире, работал продюсером документальных фильмов. Журналист был в должности заместителя председателя ГТРК «Петербург – Пятый канал» и руководил продюсерским центром «Петербург – Культура».