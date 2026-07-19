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Причиной смерти журналиста Шолохова стала продолжительная болезнь

Ведомости

Российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер после продолжительной борьбы с болезнью, передает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Сережа был очень плох в последние годы. Он долго болел», – сказала собеседница агентства. Как пишет ТАСС, о смерти журналиста в возрасте 67 лет 18 июля сообщил его пасынок, шоумен Всеволод Москвин.

Шолохов родился в 1958 г. в Ленинграде. Он получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и начал карьеру на Ленинградском телевидении в 1987 г.

Журналист стал известен после выхода публицистической программы «Пятое колесо». Шолохов также вел программу «Тихий дом» о кинематографе и культуре. Он рассказал о проведении кинофестивалей, был членом жюри киносмотров в России и в мире, работал продюсером документальных фильмов. Журналист был в должности заместителя председателя ГТРК «Петербург – Пятый канал» и руководил продюсерским центром «Петербург – Культура».

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