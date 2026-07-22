РФС опроверг сообщения об угрозе трансферного бана для российских клубов
Российским футбольным клубам не грозит запрет на регистрацию новых игроков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.
По его словам, утверждения о необходимости открытия российскими клубами счетов в европейских банках или французском клиринговом центре ФИФА не соответствуют действительности.
Дьяков пояснил, что в рамках процедуры комплаенса клубы предоставляют сведения о своих действующих банковских счетах, а открывать счета во Франции или других странах ЕС не требуется. Он также отметил, что российские клубы уже успешно проходили процедуру проверки и проводили транзакции через клиринговый центр ФИФА.
Кроме того, представитель РФС подчеркнул, что информация о возможном «массовом бане» не соответствует регламенту ФИФА. По его словам, решения принимаются индивидуально в отношении каждого клуба, а механизм коллективной ответственности не предусмотрен.
«Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы "заморозки составов" для всего российского футбола нет», – заявил Дьяков (цитата по «Спорт-экспресс»).
21 июля информацию о возможных ограничениях распространил футбольный инсайдер Иван Карпов. Он утверждал, что ФИФА рассматривает возможность запрета на регистрацию новых игроков для всех клубов РПЛ и ФНЛ.
25 июня сообщалось, что РПЛ представила календарь на сезон 2026/27 и презентовала мяч. Отмечалось, что это будет первый турнир с новым титульным спонсором.