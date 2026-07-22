РФС опроверг сообщения об угрозе трансферного бана для российских клубов

Дьяков пояснил, что в рамках процедуры комплаенса клубы предоставляют сведения о своих действующих банковских счетах, а открывать счета во Франции или других странах ЕС не требуется. Он также отметил, что российские клубы уже успешно проходили процедуру проверки и проводили транзакции через клиринговый центр ФИФА.