Суд рассмотрит иск Минюста о ликвидации фонда Варламова и Каца
Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит административный иск главного управления Минюста по столице о ликвидации Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова
Как следует из искового заявления, в 2025 г. Минюст провел плановую документарную проверку фонда на предмет соответствия его деятельности целям, предусмотренным учредительными документами, а также соблюдения российского законодательства.
Проверка охватывала период с 2022 по 2024 г. Причины, по которым ведомство требует ликвидировать фонд, в сообщении суда не уточняются.
Минюст внес Варламова в свой реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.
24 августа 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, блогера на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.