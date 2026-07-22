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Суд рассмотрит иск Минюста о ликвидации фонда Варламова и Каца

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит административный иск главного управления Минюста по столице о ликвидации Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова (считается в России иноагентом) и Максима Каца (считается в России иноагентом)». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Как следует из искового заявления, в 2025 г. Минюст провел плановую документарную проверку фонда на предмет соответствия его деятельности целям, предусмотренным учредительными документами, а также соблюдения российского законодательства.

Проверка охватывала период с 2022 по 2024 г. Причины, по которым ведомство требует ликвидировать фонд, в сообщении суда не уточняются.

Минюст внес Варламова в свой реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.

24 августа 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, блогера на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

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