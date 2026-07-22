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Главная / Общество /

Умер кулинар и телеведущий Максим Сырников

Ведомости

Ведущий проекта «Монастырская кухня» Максим Сырников умер на 61-м году жизни, сообщил телеканал «Спас», где он работал.

«Несколько дней назад он просил молиться за его здоровье, а потом рапортовал, что сбежал из больницы», – передает телеканал слова публициста Егора Холмогорова.

Сырников родился в 1965 г. в Санкт-Петербурге. Он получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Телеведущий проводил авторские кулинарные колонки в журнале «Сноб», «ХлебСоль» и других изданиях. Он также писал книги, посвященные национальные кухне, и был ведущим проекта «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».

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