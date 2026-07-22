Умер кулинар и телеведущий Максим Сырников

Сырников родился в 1965 г. в Санкт-Петербурге. Он получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Телеведущий проводил авторские кулинарные колонки в журнале «Сноб», «ХлебСоль» и других изданиях. Он также писал книги, посвященные национальные кухне, и был ведущим проекта «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».