Умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Ведущий проекта «Монастырская кухня» Максим Сырников умер на 61-м году жизни, сообщил телеканал «Спас», где он работал.
«Несколько дней назад он просил молиться за его здоровье, а потом рапортовал, что сбежал из больницы», – передает телеканал слова публициста Егора Холмогорова.
Сырников родился в 1965 г. в Санкт-Петербурге. Он получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Телеведущий проводил авторские кулинарные колонки в журнале «Сноб», «ХлебСоль» и других изданиях. Он также писал книги, посвященные национальные кухне, и был ведущим проекта «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».