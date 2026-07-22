Число авиапроисшествий в СНГ в первом полугодии 2026 года выросло почти вдвое
Количество авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами государств – участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и использовании воздушного пространства в первом полугодии 2026 г. увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом свидетельствуют данные Международного авиационного комитета (МАК).
В январе – июне 2026 г. произошло 23 авиационных происшествия, из них 10 катастроф, в результате которых погибли 19 человек. Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. было зафиксировано 12 авиационных происшествий, пять катастроф и 11 погибших. В коммерческой авиации произошло 14 происшествий, в том числе пять катастроф с гибелью девяти человек.
Наибольший рост аварийности пришелся на легкие и сверхлегкие воздушные суда массой менее 5700 кг. За первые шесть месяцев с такими воздушными судами произошло восемь авиационных происшествий, в том числе четыре катастрофы, в которых погибли восемь человек. Годом ранее в этой категории было зарегистрировано три происшествия без человеческих жертв.
Отдельно МАК отметил увеличение числа происшествий с вертолетами коммерческой авиации. В первом полугодии 2026 г. с вертолетами государств – участников соглашения произошло шесть авиационных происшествий, включая одну катастрофу с одним погибшим. За тот же период 2025 г. таких случаев не было. При этом с самолетами коммерческих авиакомпаний с взлетной массой более 5700 кг в обоих отчетных периодах происшествий не зафиксировано.
В России за первые шесть месяцев года произошло 18 авиационных происшествий, из них восемь катастроф, погибли 16 человек. В Белоруссии зарегистрирована одна катастрофа с двумя погибшими, в Казахстане – четыре авиационных происшествия, включая одну катастрофу с одним погибшим.