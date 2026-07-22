Число авиапроисшествий в СНГ в первом полугодии 2026 года выросло почти вдвое

В январе – июне 2026 г. произошло 23 авиационных происшествия, из них 10 катастроф, в результате которых погибли 19 человек. Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. было зафиксировано 12 авиационных происшествий, пять катастроф и 11 погибших. В коммерческой авиации произошло 14 происшествий, в том числе пять катастроф с гибелью девяти человек.