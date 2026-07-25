Чернышенко и Кравцов рассказали о результатах школьников РФ на олимпиадах
За первые семь месяцев 2026 г. сборные команды российских школьников выступили на пяти основных международных предметных олимпиадах: по биологии, географии, физике, химии и математике. Они получили 27 медалей, 23 из которых золотые. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказали, что подготовка учеников проходила в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».
«Каждая медаль наших школьников на международных олимпиадах ‒ большая радость для всей страны. Ведь такие награды ‒ яркое подтверждение, что синергия талантов, упорного труда, высочайшего профессионализма педагогов и родительской заботы помогает воплотить мечты в жизнь», – подчеркнул Чернышенко.
Он отметил, что ребята проявили себя в точных и естественных науках, которым особое внимание уделяет президент РФ Владимир Путин. Зампред правительства заявил, что кабмин продолжит создавать условия для раскрытия потенциала подрастающего поколения.
По словам Кравцова, тот факт, что каждый участник основных сборных России возвращается с олимпиад с медалью, доказывает, что отечественная система образования воспитывает молодых людей, способных добиваться лучших результатов на мировой арене. Министр добавил, что в скором времени этому поколению предстоит развивать российскую науку и экономику, обеспечивать технологический суверенитет и конкурентоспособность РФ.
В 2025 г. по первым пяти основным олимпиадам у участников российских сборных было 25 медалей ‒ 18 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая. За весь 2025 г. на восьми основных международных состязаниях школьники из России завоевали 44 медали, включая 33 золотые.