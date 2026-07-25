Чернышенко и Кравцов рассказали о результатах школьников РФ на олимпиадах

По словам Кравцова, тот факт, что каждый участник основных сборных России возвращается с олимпиад с медалью, доказывает, что отечественная система образования воспитывает молодых людей, способных добиваться лучших результатов на мировой арене. Министр добавил, что в скором времени этому поколению предстоит развивать российскую науку и экономику, обеспечивать технологический суверенитет и конкурентоспособность РФ.