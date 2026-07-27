Суд в Москве приговорил бывшего бизнес-партнера Тимура Иванова к восьми годам
Симоновский суд Москвы осудил предпринимателя Сергея Бородина, бывшего партнера экс-замминистра обороны Тимура Иванова, к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «РИА Новости».
Дело Бородина, обвиняемого в получении взяток более чем на 1,3 млрд руб., было выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием и признал вину.
По версии обвинения, экс-замминистра Иванов через Бородина и гендиректора «Олимпситистроя» Александра Фомина получил не менее 1,185 млрд руб. в виде оплаьы строительных и реставрационных работ. По данным следователей, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера.