ФСБ задержала жителя ДНР за призывы к насилию

В середине июля в Кемеровской области суд приговорил 24-летнего жителя Прокопьевска к 12 годам колонии. Он признан виновным по четырем статьям уголовного кодекса, включая участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и реабилитацию нацизма. Осужденный с 2023 г. состоял в националистическом объединении, запрещенном в РФ как террористическое. Он был администратором канала в мессенджере Telegram, где систематически публиковал материалы, оправдывающие действия организации, а также побуждал подписчиков к участию в ее деятельности.