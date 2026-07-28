Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
POSI958,4-0,75%CNY Бирж.00%IMOEX2 216,92+2,37%RTSI895,16+2,39%RGBI114,57+0,1%RGBITR769,11+0,13%
Главная / Общество /

ФСБ задержала жителя ДНР за призывы к насилию

Ведомости

Сотрудники спецслужб задержали жителя города Ясиноватой за его публикации с призывами к насильственным действиям. Об этом сообщило региональное управление ФСБ РФ, передает ТАСС.

По данными ведомства, задержанный в мессенджере Telegram неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимально задержанному может грозить пять лет лишения свободы.

В середине июля в Кемеровской области суд приговорил 24-летнего жителя Прокопьевска к 12 годам колонии. Он признан виновным по четырем статьям уголовного кодекса, включая участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и реабилитацию нацизма. Осужденный с 2023 г. состоял в националистическом объединении, запрещенном в РФ как террористическое. Он был администратором канала в мессенджере Telegram, где систематически публиковал материалы, оправдывающие действия организации, а также побуждал подписчиков к участию в ее деятельности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её