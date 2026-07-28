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Власти Омской области сняли лимиты на продажу топлива на АЗС

Ведомости

Лимит на реализацию топлива на автозаправочных станциях (АЗС), который действовал в Омской области с июня, отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

«В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС», – написал он.

6 июля в регионе был возобновлен отпуск топлива в канистры. Хоценко писал, что на АЗС теперь можно заливать топливо в канистры исходя из ранее установленных лимитов. Тогда же губернатор добавил, что ситуация с топливным обеспечением в области остается на постоянном контроле.

Ограничения ввели в Омской области 22 июня. Жителям региона можно было приобретать не более 40 л бензина и не более 80 л дизельного топлива. При этом на трассовых АЗС лимит по дизелю был установлен на уровне 200 л. Заправка осуществлялась только в бак автомобиля. Губернатор призывал жителей доверять только официальным источникам и избегать искусственного ажиотажа.

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