Власти Омской области сняли лимиты на продажу топлива на АЗС

Ограничения ввели в Омской области 22 июня. Жителям региона можно было приобретать не более 40 л бензина и не более 80 л дизельного топлива. При этом на трассовых АЗС лимит по дизелю был установлен на уровне 200 л. Заправка осуществлялась только в бак автомобиля. Губернатор призывал жителей доверять только официальным источникам и избегать искусственного ажиотажа.