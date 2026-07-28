Священники крестили более 65 000 бойцов спецоперации с февраля 2022 года

Он добавил, что более 3500 священников уже побывали в зоне проведения СВО. Священники совершают церковные таинства и общаются с бойцами, а также проводят специальные беседы перед крещением. Шабалов подчеркнул, что в зоне проведения СВО священник поддерживает бойцов духовно и у него можно спросить что-то, уточнить. «За годы СВО священники заслужили свой авторитет. Для бойцов вера – путь, который спасает, поэтому воины относятся к этому серьезно», – отметил он.