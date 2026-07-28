Священники крестили более 65 000 бойцов спецоперации с февраля 2022 года
С февраля 2022 г. в зоне проведения СВО священники крестили более 65 000 бойцов. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ священник Георгий Шабалов.
«Крещеных бойцов на СВО – большинство. Кого-то крестили в детстве, а кто-то пришел к вере в сознательном возрасте: был раньше неверующим или последователем других религий. У всех свой путь к Богу», – сказал Шабалов.
Он добавил, что более 3500 священников уже побывали в зоне проведения СВО. Священники совершают церковные таинства и общаются с бойцами, а также проводят специальные беседы перед крещением. Шабалов подчеркнул, что в зоне проведения СВО священник поддерживает бойцов духовно и у него можно спросить что-то, уточнить. «За годы СВО священники заслужили свой авторитет. Для бойцов вера – путь, который спасает, поэтому воины относятся к этому серьезно», – отметил он.
В прошлом году таинство крещения в зоне спецоперации приняли 55 000 военнослужащих.
В 2025 г. руководитель правового управления Московской патриархии, член Высшего верховного совета игуменья Ксения (Чернега) на XXVII Всемирном русском народном соборе заявила, что необходимо урегулировать правовой статус военных священнослужителей федеральным законом.