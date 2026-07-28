В Старой Ладоге археологи нашли христианское захоронение эпохи Рюрика

По предварительным оценкам, найденное погребение может быть одним из самых ранних христианских захоронений в Восточной Европе. Исследователи предполагают, что оно связано с двором и дружиной Рюрика, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения дополнительных исследований.