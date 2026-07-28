В Старой Ладоге археологи нашли христианское захоронение эпохи Рюрика
В Старой Ладоге Ленинградской области, в урочище Плакун, археологи обнаружили древнее христианское захоронение, которое может относиться к эпохе Рюрика. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Раскопки проводились в кургане № 11 урочища Плакун, которое считается одним из древнейших могильников Старой Ладоги. По его словам, археологи нашли крест, возраст которого более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени 1968 г.
По предварительным оценкам, найденное погребение может быть одним из самых ранних христианских захоронений в Восточной Европе. Исследователи предполагают, что оно связано с двором и дружиной Рюрика, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения дополнительных исследований.
Старая Ладога считается одним из ключевых центров раннесредневековой истории Руси и связана с летописным преданием о призвании варяжского князя Рюрика в 862 г.