Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,627+0,66%CHMK3 250+3,83%ARSA6,47+1,41%IMOEX2 200,46-0,74%RTSI880,83-1,6%RGBI114,49+0,03%RGBITR768,59+0,06%
Главная / Общество /

В Старой Ладоге археологи нашли христианское захоронение эпохи Рюрика

Ведомости

В Старой Ладоге Ленинградской области, в урочище Плакун, археологи обнаружили древнее христианское захоронение, которое может относиться к эпохе Рюрика. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Раскопки проводились в кургане № 11 урочища Плакун, которое считается одним из древнейших могильников Старой Ладоги. По его словам, археологи нашли крест, возраст которого более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени 1968 г.

По предварительным оценкам, найденное погребение может быть одним из самых ранних христианских захоронений в Восточной Европе. Исследователи предполагают, что оно связано с двором и дружиной Рюрика, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения дополнительных исследований.

Старая Ладога считается одним из ключевых центров раннесредневековой истории Руси и связана с летописным преданием о призвании варяжского князя Рюрика в 862 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её