Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,846+0,43%CHKZ16 800+5%MRKS0,39-2,38%IMOEX2 252,87+0,7%RTSI894,32+0,7%RGBI115,68+0,57%RGBITR776,85+0,58%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд арестовал замглавы управления Минпромторга по делу о растрате

Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Это следует из картотеки дел суда.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Информацию о задержании РБК подтвердил собеседник в Минпромторге. По информации источников РБК, одновременно были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, и суд также отправил их под стражу.

Как утверждают собеседники издания, уголовное дело связано с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Один из источников связал нынешние задержания с ранее арестованным генеральным директором компании «Транспорт будущего» и бывшим советником губернатора Самарской области Юрием Козаренко.

В пресс-службе ГК «Эфко» заявили, что компании стало известно о задержании нескольких сотрудников.

8 мая «Коммерсантъ» писал, что в Белгороде Козаренко отправили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Белгородский областной суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Алексея Нехаенко на решение об аресте.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте