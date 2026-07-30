Суд арестовал замглавы управления Минпромторга по делу о растрате
Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Это следует из картотеки дел суда.
Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Информацию о задержании РБК подтвердил собеседник в Минпромторге. По информации источников РБК, одновременно были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, и суд также отправил их под стражу.
Как утверждают собеседники издания, уголовное дело связано с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Один из источников связал нынешние задержания с ранее арестованным генеральным директором компании «Транспорт будущего» и бывшим советником губернатора Самарской области Юрием Козаренко.
В пресс-службе ГК «Эфко» заявили, что компании стало известно о задержании нескольких сотрудников.
8 мая «Коммерсантъ» писал, что в Белгороде Козаренко отправили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Белгородский областной суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Алексея Нехаенко на решение об аресте.