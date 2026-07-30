Суд арестовал замглавы управления Минпромторга по делу о растрате

Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Информацию о задержании РБК подтвердил собеседник в Минпромторге. По информации источников РБК, одновременно были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, и суд также отправил их под стражу.