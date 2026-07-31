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Суд обратил в собственность государства недвижимость «Свидетелей Иеговы»

Ведомости

Кузьминский районный суд обратил в собственность государства 123 объекта недвижимости религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд рассмотрел иск о признании недействительной сделки – договора пожертвования, который был заключен между местной организацией «Свидетелей Иеговы» и Религиозной общиной «Свидетелей Иеговы» в Швеции. В Едином государственном реестре недвижимости погасили записи о праве собственности общины в Швеции на 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 11 000 кв. м, 60 земельных участков общей площадью 5,6 га.

Все эти 123 объекта располагались по регионам России: в Москве, Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Хакасии, Северной Осетии, Саха, а также ХМАО – Югры.

Верховный суд РФ признал экстремистским и ликвидировал Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в апреле 2017 г. Под запрет попало около 400 местных общин.

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