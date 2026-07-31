Суд обратил в собственность государства недвижимость «Свидетелей Иеговы»

Суд рассмотрел иск о признании недействительной сделки – договора пожертвования, который был заключен между местной организацией «Свидетелей Иеговы» и Религиозной общиной «Свидетелей Иеговы» в Швеции. В Едином государственном реестре недвижимости погасили записи о праве собственности общины в Швеции на 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 11 000 кв. м, 60 земельных участков общей площадью 5,6 га.