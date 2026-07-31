Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,732-0,15%UTAR9,31+1,97%MGTS1 222+1,66%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Общество /

Умер исполнитель главной роли в фильме «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский

Ведомости

Актер Сергей Ясинский, получивший известность благодаря главной роли в фильме «Судьба барабанщика», умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил сын артиста Николай на странице Ясинского на портале «Кино-Театр.ру».

Согласно опубликованному сообщению, Ясинский скончался 29 июля 2026 г. «Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного», – написал его сын. Причина смерти и другие обстоятельства пока не раскрываются.

Ясинский родился 19 июня 1943 г. Основную часть своей жизни он посвятил музыке. Окончил Московскую государственную консерваторию, выступал с концертами в России и за рубежом, а также занимался преподавательской деятельностью.

Наибольшую известность Ясинский получил еще в школьные годы, когда сыграл главную роль в художественном фильме «Судьба барабанщика». Картина режиссера Виктора Эйсымонта вышла в 1955 г. и была снята по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте