Умер исполнитель главной роли в фильме «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский
Актер Сергей Ясинский, получивший известность благодаря главной роли в фильме «Судьба барабанщика», умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил сын артиста Николай на странице Ясинского на портале «Кино-Театр.ру».
Согласно опубликованному сообщению, Ясинский скончался 29 июля 2026 г. «Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного», – написал его сын. Причина смерти и другие обстоятельства пока не раскрываются.
Ясинский родился 19 июня 1943 г. Основную часть своей жизни он посвятил музыке. Окончил Московскую государственную консерваторию, выступал с концертами в России и за рубежом, а также занимался преподавательской деятельностью.
Наибольшую известность Ясинский получил еще в школьные годы, когда сыграл главную роль в художественном фильме «Судьба барабанщика». Картина режиссера Виктора Эйсымонта вышла в 1955 г. и была снята по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара.