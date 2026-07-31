В Тверской области нашли тело пропавшего доцента МГУ

9 июля тело одной из пропавших в Туве 12-летних девочек, предположительно, нашли на берегу Енисея в районе села Сукпак Кызылского района. Девочки Амина Назын и Айлана Шомбун вышли из домов в Кызыле 1 июля и не вернулись. В ходе поисков полиция выяснила, что подростки могли находиться на берегу Енисея в районе дома по улице Колхозной, 28. На берегу позже были найдены их мобильные телефоны и обувь. 3 июля следователи расширили радиус поисков. 10 июля в СК назвали причиной смерти утопление.