В Тверской области нашли тело пропавшего доцента МГУ
В Тверской области обнаружили тело пропавшего доцента кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ заслуженного преподавателя МГУ имени М.В. Ломоносова Владимира Кржевова. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.
Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, мужчина 1949 г. р. 26 июля покинул территорию гостиницы, расположенной в деревне Новые Ельцы Осташковского муниципального округа, после чего перестал выходить на связь. В ходе поисковых мероприятий его тело было найдено в лесополосе.
В региональном управлении СК отметили, что при обнаружении тела «видимых признаков насильственной смерти» не установлено. Тем не менее расследование уголовного дела продолжается.
Следователи проводят комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
9 июля тело одной из пропавших в Туве 12-летних девочек, предположительно, нашли на берегу Енисея в районе села Сукпак Кызылского района. Девочки Амина Назын и Айлана Шомбун вышли из домов в Кызыле 1 июля и не вернулись. В ходе поисков полиция выяснила, что подростки могли находиться на берегу Енисея в районе дома по улице Колхозной, 28. На берегу позже были найдены их мобильные телефоны и обувь. 3 июля следователи расширили радиус поисков. 10 июля в СК назвали причиной смерти утопление.