УЕФА объявил о потере доверия к руководству ФИФА во главе с Инфантино
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потерял доверие к руководству Международной федерации футбола, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.
Глава ФИФА Джанни Инфантино не выполнил своих предвыборных обещаний о прозрачности, подчеркнули в УЕФА.
28 июля стало известно о планах ФИФА создать дочернюю структуру FIFA Forward Enterprise (FFE), которая занималась бы проведением ключевых турниров, включая чемпионат мира. Предполагалось, что внешние инвесторы смогут купить доли в этой компании.
1 августа Инфантино отказался от продвижения этого проекта. Новая компания, по плану, могла получить оценку в $20 млрд. Инвесторам предлагалось выкупить около 20% ее акций. Это позволило бы ФИФА привлечь $4,2 млрд. Часть этих средств (от $20 млн до $40 млн) Инфантино обещал направить национальным футбольным федерациям разных стран. По данным СМИ, главы континентальных конфедераций узнали о проекте не от ФИФА, а из публикаций прессы.
Наиболее жесткая реакция последовала из Европы. 30 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что все 55 ассоциаций-членов отвергают идею передачи прав на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам.
В УЕФА подчеркнули, что недопустимо продолжать действовать в условиях тайных схем, реализуемых в сжатые сроки, авторы которых остаются неизвестными, а польза для футбола вызывает сомнения. Организация настаивает на необходимости выявления виновных и привлечения их к ответственности.
УЕФА намерен предложить новый механизм распределения ресурсов через программу FIFA Forward, чтобы направить простаивающие деньги на развитие массового футбола в 211 странах, не прибегая к распродаже активов.