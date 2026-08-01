УЕФА объявил о потере доверия к руководству ФИФА во главе с Инфантино

1 августа Инфантино отказался от продвижения этого проекта. Новая компания, по плану, могла получить оценку в $20 млрд. Инвесторам предлагалось выкупить около 20% ее акций. Это позволило бы ФИФА привлечь $4,2 млрд. Часть этих средств (от $20 млн до $40 млн) Инфантино обещал направить национальным футбольным федерациям разных стран. По данным СМИ, главы континентальных конфедераций узнали о проекте не от ФИФА, а из публикаций прессы.