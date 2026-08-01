Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,732-0,15%APTK5,872+0,51%RGSS0,187-0,64%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Общество /

УЕФА объявил о потере доверия к руководству ФИФА во главе с Инфантино

Ася Султанова

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потерял доверие к руководству Международной федерации футбола, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

Глава ФИФА Джанни Инфантино не выполнил своих предвыборных обещаний о прозрачности, подчеркнули в УЕФА.

28 июля стало известно о планах ФИФА создать дочернюю структуру FIFA Forward Enterprise (FFE), которая занималась бы проведением ключевых турниров, включая чемпионат мира. Предполагалось, что внешние инвесторы смогут купить доли в этой компании.

1 августа Инфантино отказался от продвижения этого проекта. Новая компания, по плану, могла получить оценку в $20 млрд. Инвесторам предлагалось выкупить около 20% ее акций. Это позволило бы ФИФА привлечь $4,2 млрд. Часть этих средств (от $20 млн до $40 млн) Инфантино обещал направить национальным футбольным федерациям разных стран. По данным СМИ, главы континентальных конфедераций узнали о проекте не от ФИФА, а из публикаций прессы.

Наиболее жесткая реакция последовала из Европы. 30 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что все 55 ассоциаций-членов отвергают идею передачи прав на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам.

В УЕФА подчеркнули, что недопустимо продолжать действовать в условиях тайных схем, реализуемых в сжатые сроки, авторы которых остаются неизвестными, а польза для футбола вызывает сомнения. Организация настаивает на необходимости выявления виновных и привлечения их к ответственности.

УЕФА намерен предложить новый механизм распределения ресурсов через программу FIFA Forward, чтобы направить простаивающие деньги на развитие массового футбола в 211 странах, не прибегая к распродаже активов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь