Гендир «Газпром энергохолдинг – закупки» и его зам арестованы по делу о взятке
Решение о заключении под стражу вынес Замоскворецкий суд Москвы. Оно вступит в силу 5 августа.
Мазин и Моисеенко проходят по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в деле о взятке есть еще один сотрудник компании. Он полностью признал вину, поэтому был отправлен судом под домашний арест.
Издание писало, что Моисеенко задержали 30 июля в рамках расследования. В материалах правоохранителей речь идет о взятке в размере 50 млн руб.