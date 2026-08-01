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Гендир «Газпром энергохолдинг – закупки» и его зам арестованы по делу о взятке

Ведомости

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг – закупки» Игорь Мазин арестован по делу о получении взятки, следует из картотеки суда. Также арестован его заместитель по корпоративной защите Игорь Моисеенко.

Решение о заключении под стражу вынес Замоскворецкий суд Москвы. Оно вступит в силу 5 августа.

Мазин и Моисеенко проходят по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в деле о взятке есть еще один сотрудник компании. Он полностью признал вину, поэтому был отправлен судом под домашний арест.

Издание писало, что Моисеенко задержали 30 июля в рамках расследования. В материалах правоохранителей речь идет о взятке в размере 50 млн руб.

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