В высотке на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв, есть погибшие

В высотке на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв, есть погибшиеПострадали 15 человек
В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.
В результате взрыва погибли три человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.
«Интерфакс» сообщает о 20 пострадавших. По информации Telegram-канала Baza, 17 раненых находятся в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших – сотрудники ресторана.
После взрыва в здании начался пожар, на место прибыли сотрудники экстренных служб. На месте также работает следственная оперативная группа ГУ МВД России по Москве.