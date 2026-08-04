СК: самолет мог пропасть в Иркутской области из-за технической неисправности

Cessna 182, занимавшийся тушением лесных пожаров, пропал в Иркутской области 3 августа. На борту находились два человека, сообщал губернатор Игорь Кобзев. Самолет должен был вернуться в поселок Мама, откуда он вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток.