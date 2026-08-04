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СК: самолет мог пропасть в Иркутской области из-за технической неисправности

Ведомости

Следствие рассматривает три основные версии пропажи самолета Cessna 182 в Иркутской области. Среди них – техническая неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийная посадка из-за отклонения от маршрута следования, сообщает Следственный комитет (СК) России.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводятся поисковые мероприятия. Следователи и следователи-криминалисты осмотрели заправочный комплекс, изъяли образцы авиационного топлива, по которым назначена химическая судебная экспертиза, а также технические документы.

Cessna 182, занимавшийся тушением лесных пожаров, пропал в Иркутской области 3 августа. На борту находились два человека, сообщал губернатор Игорь Кобзев. Самолет должен был вернуться в поселок Мама, откуда он вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток.

3 августа официальный портал Иркутской области информировал, что в региональном центре продолжается ликвидация четырех лесных пожаров общей площадью почти 2500 га.

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