Путин присвоил Михаилу Ковальчуку звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку звание Героя Труда. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Ковальчук удостоен звания «за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу».
Ковальчук родился 21 сентября 1946 г. в Ленинграде, окончил физический факультет ЛГУ в 1970 г. и в 1973 г. начал работать в Институте кристаллографии АН СССР. В 2000 г. был избран членом-корреспондентом РАН. В 2005 г. Ковальчук возглавил Курчатовский институт в должности директора, а в 2015 г. официально занял пост его президента. В рамках расширения полномочий по консолидации научного потенциала страны летом 2026 г. он также был избран президентом Союза развития наукоградов России.