Ковальчук родился 21 сентября 1946 г. в Ленинграде, окончил физический факультет ЛГУ в 1970 г. и в 1973 г. начал работать в Институте кристаллографии АН СССР. В 2000 г. был избран членом-корреспондентом РАН. В 2005 г. Ковальчук возглавил Курчатовский институт в должности директора, а в 2015 г. официально занял пост его президента. В рамках расширения полномочий по консолидации научного потенциала страны летом 2026 г. он также был избран президентом Союза развития наукоградов России.