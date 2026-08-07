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В Москве задержали свыше 20 человек за работу в нелегальных криптообменниках

Ведомости

ФСБ задержала в «Москва-сити» 20 работников нелегальных криптообменников, посредством которых украинские мошеннические кол-центры выводили похищенные у россиян деньги за границу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Они координировались из-за рубежа. В криптообменниках дистанционно работали молодые люди из регионов РФ ради обещанного им «легкого заработка». Силовики сообщили, что жертвы аферистов постоянно были на связи с кол-центром, выполняли пошаговые инструкции и якобы не осознавали, что делают.

На точках, в том числе, обманывали пожилых людей, которые были под влиянием мошенников. Им продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.

В середине июня «РИА Новости» со ссылкой УФСБ РФ по Белгородской области сообщало о задержании 15 белгородцев, которые выводили похищенные средства за пределы страны через криптообменники по заданию украинских кол-центров. Мошенники в телефонных разговорах с гражданами представлялись сотрудниками ФСБ и МВД и использовали разные предлоги, чтобы получить деньги. Затем средства выводились на Украину через криптообменники.

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