В Москве задержали свыше 20 человек за работу в нелегальных криптообменниках

В середине июня «РИА Новости» со ссылкой УФСБ РФ по Белгородской области сообщало о задержании 15 белгородцев, которые выводили похищенные средства за пределы страны через криптообменники по заданию украинских кол-центров. Мошенники в телефонных разговорах с гражданами представлялись сотрудниками ФСБ и МВД и использовали разные предлоги, чтобы получить деньги. Затем средства выводились на Украину через криптообменники.