В Москве задержали свыше 20 человек за работу в нелегальных криптообменниках
Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. Они координировались из-за рубежа. В криптообменниках дистанционно работали молодые люди из регионов РФ ради обещанного им «легкого заработка». Силовики сообщили, что жертвы аферистов постоянно были на связи с кол-центром, выполняли пошаговые инструкции и якобы не осознавали, что делают.
На точках, в том числе, обманывали пожилых людей, которые были под влиянием мошенников. Им продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.
В середине июня «РИА Новости» со ссылкой УФСБ РФ по Белгородской области сообщало о задержании 15 белгородцев, которые выводили похищенные средства за пределы страны через криптообменники по заданию украинских кол-центров. Мошенники в телефонных разговорах с гражданами представлялись сотрудниками ФСБ и МВД и использовали разные предлоги, чтобы получить деньги. Затем средства выводились на Украину через криптообменники.