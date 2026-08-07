Россиянка погибла на горнолыжном курорте во Франции
Россиянка погибла на горнолыжном курорте Шамони во Франции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на жандармерию страны.
«Я могу вам сказать, что это женщина 64 лет... Это гражданка России», – сказали в полиции.
Правоохранительные органы ведут расследование.
В январе полиция Швейцарии сообщила о нескольких погибших и раненых в результате взрыва в баре на альпийском горнолыжном курортном курорте Кран-Монтана. По данным полиции, в момент взрыва в баре находилось около 100 человек.