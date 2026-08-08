В Подольске во время пожара в детской больнице спасли двоих детей
Двоих детей спасли из реанимационного отделения детской больницы в подмосковном Подольске во время пожара. Об этом сообщает МЧС России в Max.
Возгорание произошло в трехэтажном кирпичном здании на ул. Кирова, д. 38. По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение на втором этаже.
Всего из больницы эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей. Пожар локализовали на площади 12 кв. м. К тушению привлекли около 40 человек и 16 единиц техники.
14 июля пожар возник в Городской клинической больнице им. Иноземцева в Москве. Возгорание площадью около 2 кв. м ликвидировали до прибытия экстренных служб, никто не пострадал. По предварительной версии, произошло короткое замыкание осветительного оборудования.