Доступ к мобильному и домашнему интернету ограничат на Камчатке

По данным Ростелекома, в 1992 г. появился первый камчатский абонент сети интернет, а к концу года их было около 30. С тех пор на Камчатке кроме электронной почты стали предоставлять услугу «телеконференция» – аналог современных форумов. Интренет на полуострове долго оставался дорогим, медленным и доступным сравнительно узкому кругу пользователей. В 2012 г. была построена ВОЛС до Усть-Большерецка и в прилегающих по пути населенных пунктах. В 2016 г. оттуда с Охотского моря в 2016 г. на полуостров «пришла» подводная оптоволоконная магистраль – ПВОЛС «Камчатка – Сахалин – Магадан».