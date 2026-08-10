Доступ к мобильному и домашнему интернету ограничат на Камчатке
В ночь с 11 на 12 августа на Камчатке стартуют работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Примерно на четыре дня жители лишатся привычного доступа к мобильному и домашнему интернету, сообщается на сайте краевого правительства.
Не будут работать мессенджеры, социальные сети, онлайн-сервисы. При этом голосовая связь, SMS и стационарные телефоны останутся доступными. Полуостров временно переведут на резервный спутниковый канал связи.
Модернизация необходима для защиты кабеля на мысе Левашова, где берег размывается и кабель может повредиться, объяснил министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко. Работы продлятся до четырех суток при благоприятной погоде. В этот период продолжат работу экстренные службы, больницы, АЗС, банки и торговые сети. Будут работать телевидение и оплата проезда картами «Мир».
По данным Ростелекома, в 1992 г. появился первый камчатский абонент сети интернет, а к концу года их было около 30. С тех пор на Камчатке кроме электронной почты стали предоставлять услугу «телеконференция» – аналог современных форумов. Интренет на полуострове долго оставался дорогим, медленным и доступным сравнительно узкому кругу пользователей. В 2012 г. была построена ВОЛС до Усть-Большерецка и в прилегающих по пути населенных пунктах. В 2016 г. оттуда с Охотского моря в 2016 г. на полуостров «пришла» подводная оптоволоконная магистраль – ПВОЛС «Камчатка – Сахалин – Магадан».