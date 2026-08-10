Финляндия и Швеция впервые за 40 лет возобновили железнодорожное сообщение

Согласно информации телекомпании, поезд будет курсировать два раза в сутки. Время в пути в одну сторону составит около 1 часа 40 минут. Вагон-ресторан работать не будет из-за различий в законодательстве Финляндии и Швеции в части продажи и подачи продуктов питания и алкоголя.