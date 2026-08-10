Финляндия и Швеция впервые за 40 лет возобновили железнодорожное сообщение
Железнодорожное сообщение между финским Оулу и шведской Хапарандой возобновится впервые с 1988 г. Об этом сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.
Согласно информации телекомпании, поезд будет курсировать два раза в сутки. Время в пути в одну сторону составит около 1 часа 40 минут. Вагон-ресторан работать не будет из-за различий в законодательстве Финляндии и Швеции в части продажи и подачи продуктов питания и алкоголя.
Yle напомнила, что с этим маршрутом связан вождь Октябрьской революции Владимир Ленин. Именно через переход между Хапарандой и Торнио он возвращался в Россию в 1917 г. из эмиграции.
Ранее, 31 июля, стало известно, что первый поезд в рамках нового сервиса «Почты России» прибыл в Санкт-Петербург из Китая. Он доставил 62 контейнера с импортом для Северо-Западного региона за 16 суток. Поезд будет ходить еженедельно по маршруту Хуньчунь – Камышовая – Уссурийск – Санкт-Петербург.