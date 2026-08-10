Путин ответил на просьбу школьника о зачислении в военное училище фразой «решим»
Президент России Владимир Путин пообещал помочь восьмикласснику Вячеславу Казекину в поступлении в Суворовское училище. Кадры встречи российского лидера со школьником опубликовал журналист Владимир Соловьев.
Мальчик поблагодарил Путина за то, что он откликнулся на его приглашение приехать в Бурятию, которое он записал неделей ранее. Также школьник признался, что не ожидал такой быстрой реакции на обращение. В ходе беседы восьмиклассник рассказал, что хотел бы в будущем стать авиапилотом и летать на сверхзвуковом самолете, поэтому просит президента помочь с поступлением в Иркутское суворовское училище.
«Решим», – ответил президент РФ Казекину.
Ранее стало известно, что российский лидер прибыл в Улан-Удэ. Глава государства проведет совещание президиума Госсовета, посвященное развитию пассажирского транспорта, примет участие в открытии Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретится с руководителем региона Алексеем Цыденовым.