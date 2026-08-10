Путин ответил на просьбу школьника о зачислении в военное училище фразой «решим»

Мальчик поблагодарил Путина за то, что он откликнулся на его приглашение приехать в Бурятию, которое он записал неделей ранее. Также школьник признался, что не ожидал такой быстрой реакции на обращение. В ходе беседы восьмиклассник рассказал, что хотел бы в будущем стать авиапилотом и летать на сверхзвуковом самолете, поэтому просит президента помочь с поступлением в Иркутское суворовское училище.