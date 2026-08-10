Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 70 человек

Наибольшее число жертв зафиксировано в департаменте Рисаральда, где погибли 40 человек, в Валье-дель-Каука – 27, в Кальдасе – 3 и в Чоко – 4. Среди погибших в Валье-дель-Каука – трое детей, на которых обрушилась стена. В городе Перейра, одном из наиболее пострадавших, мэр подтвердил значительное число жертв. В Кали, Манисалесе и Рольданильо также есть погибшие. Спасатели продолжают разбирать завалы.