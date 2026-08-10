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Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 70 человек

Ведомости

Землетрясение в Колумбии унесло жизни по меньшей мере 74 человек, сообщает Blueradio со ссылкой на предварительные данные властей. Эпицентр подземных толчков находился вблизи Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались по всей стране, включая Боготу, Кали, Перейру и Манисалес.

Наибольшее число жертв зафиксировано в департаменте Рисаральда, где погибли 40 человек, в Валье-дель-Каука – 27, в Кальдасе – 3 и в Чоко – 4. Среди погибших в Валье-дель-Каука – трое детей, на которых обрушилась стена. В городе Перейра, одном из наиболее пострадавших, мэр подтвердил значительное число жертв. В Кали, Манисалесе и Рольданильо также есть погибшие. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Власти объявили о введении режима национального бедствия. Президент Абелардо де ла Эсприэлла созвал экстренный комитет и намерен вылететь в Перейру. Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил, что в столице серьезных разрушений нет.

Ранее радио Caracol сообщало о 18 погибших.

Землетрясение произошло 10 августа в Колумбии в 7:34 утра по местному времени. Его магнитуда составила 7,4 балла. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар.

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