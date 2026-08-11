Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ из-за большого числа стобалльников
Необходимо менять ЕГЭ в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы, заявил журналисту Александру Юнашеву помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко.
По его словам, большое число стобалльников затрудняет оценку реального уровня подготовки выпускников и не позволяет определить наиболее сильных абитуриентов. Фурсенко считает, что задания ЕГЭ необходимо усложнять, даже если это приведет к снижению среднего балла.
«Когда возникает большое количество стобалльников, то это означает, что надо менять правила игры. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить уровень всех ребят и распределение по этим уровням», – сказал он.
Фурсенко подчеркнул, что снижение результатов после усложнения экзамена не следует воспринимать как ухудшение знаний школьников. По его словам, более низкие баллы в таком случае будут объясняться изменением сложности заданий.
Помощник президента также предложил пересмотреть систему школьных олимпиад. По его мнению, часть из них «девальвировала себя», поэтому от значительного количества таких соревнований следует постепенно отказаться.
Когда журналист сказал, что родители выпускников могут «проклянуть» за такое решение, Фурсенко заявил: «А сейчас они не проклинают? Когда вроде бы там мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много».
6 августа ТАСС писал, что глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина готовит к внесению в парламент законодательную инициативу, предусматривающую отказ от системы ЕГЭ в пользу государственной итоговой аттестации выпускников.