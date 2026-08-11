Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ из-за большого числа стобалльников

Когда журналист сказал, что родители выпускников могут «проклянуть» за такое решение, Фурсенко заявил: «А сейчас они не проклинают? Когда вроде бы там мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много».