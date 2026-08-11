Бастрыкин заявил о росте выплат потерпевшим в 2026 году

По словам Бастрыкина, в этом году ведомство активно пресекало деятельность преступных групп. Количество раскрытых преступлений ОПГ выросло в 1,5 раза. Также он отметил, что за первое полугодие в суд направили более 9300 дел о коррупции – это на 17% больше, чем в прошлом году.