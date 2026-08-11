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Бастрыкин заявил о росте выплат потерпевшим в 2026 году

Ведомости

Размер компенсаций для жертв преступлений увеличен в текущем году. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по итогам работы следственных территориальных органов.

Как уточнил глава ведомства, сумма возмещенного потерпевшим ущерба выросла на треть и достигла 88 млрд руб. Кроме того, он добавил, что на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 154 млрд руб.

По словам Бастрыкина, в этом году ведомство активно пресекало деятельность преступных групп. Количество раскрытых преступлений ОПГ выросло в 1,5 раза. Также он отметил, что за первое полугодие в суд направили более 9300 дел о коррупции – это на 17% больше, чем в прошлом году.

Глава СК обратил внимание, что выросла доля расследованных тяжких и особо тяжких преступлений. В суд передали 2780 дел об убийствах, более 1000 – о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и свыше 2000 – о половых преступлениях с насилием.

В феврале председатель СК России Александр Бастрыкин заявил об активном применении ИИ в работе Следственного комитета. По его словам, для расследования используется программа распознавания лиц. Она быстро сопоставляет фото разыскиваемого с видеозаписями. Аналогичные технологии применяют и для анализа больших данных, что ускоряет работу в сотни раз по сравнению с ручным трудом. При этом глава ведомства отметил, что ИИ не сможет заменить человека.

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