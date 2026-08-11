В Москве задержали сбившего PR-директора «Москвички» водителя

В Telegram-канале «Москвички» рассказали, что ДТП произошло в 11:00 мск на Ходынской улице. Водитель «Камаза» сбил Чаковскую, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. По данным журнала, водитель скрылся с места инцидента, «оставив ее с тяжелыми травмами». Чаковская находится в реанимации с переломами, уточнили в «Москвичке».