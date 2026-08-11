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В Москве задержали сбившего PR-директора «Москвички» водителя

Ведомости

Водитель грузового автомобиля, который сбил PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, задержан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным служб, инцидент произошел в центре Москвы. Водитель сбил Чаковскую и уехал с места аварии. Собеседник агентства сообщил, что виновного задержали и сейчас с ним работают правоохранительные органы.

В Telegram-канале «Москвички» рассказали, что ДТП произошло в 11:00 мск на Ходынской улице. Водитель «Камаза» сбил Чаковскую, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. По данным журнала, водитель скрылся с места инцидента, «оставив ее с тяжелыми травмами». Чаковская находится в реанимации с переломами, уточнили в «Москвичке».

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