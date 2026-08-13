Купить место на кладбище можно будет через «Госуслуги»
В декабре жителям 21 региона станут доступны электронные сервисы поиска мест на кладбищах, следует из опубликованного паспорта цифровой трансформации Минцифры на 2026–2028 гг. Найти место можно будет через «Госуслуги».
«На «Госуслугах» доступны новые сервисы по поиску мест для захоронений с использованием карты НСПД с возможностью их покупки», – говорится в сообщении.
Финансирование проекта составит 295,5 млн руб.
В паспорте указывается, что обеспечена загрузка данных 14 000 кладбищ и привязка их территориальных границ на НСПД.
На проект планируется выделить 256,40 млн руб. Охват нововведения составит 2 млн граждан.