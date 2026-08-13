Памфилова рассказала о новой мошеннической схеме в преддверии выборов

Злоумышленники пишут избирателям или членам избирательных комиссий в мессенджерах, представляются сотрудниками «домовой службы» или другой якобы официальной организации, после чего предлагают «принять участие в электронном голосовании через мессенджер». После этого они пытаются перевести человека на сторонний сайт или выманить персональные данные, код из SMS и другие сведения.