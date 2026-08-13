Памфилова рассказала о новой мошеннической схеме в преддверии выборов
Мошенники стали обманывать избирателей с помощью схемы, которая маскируется под процедуру дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает корреспондент «Ведомостей».
Злоумышленники пишут избирателям или членам избирательных комиссий в мессенджерах, представляются сотрудниками «домовой службы» или другой якобы официальной организации, после чего предлагают «принять участие в электронном голосовании через мессенджер». После этого они пытаются перевести человека на сторонний сайт или выманить персональные данные, код из SMS и другие сведения.
«Подчеркну: никакого голосования через мессенджеры не существует. В принципе не существует. Ни Telegram, ни Max, ни любой мессенджер», – указала Памфилова.
Накануне СМИ сообщили, что жителям Санкт-Петербурга стали поступать сообщения в Мах с предложениями о якобы дистанционном голосовании на выборах в сентябре 2026 г. через мессенджер. Такие сообщения пишут как самим избирателям, так и членам избиркома, писала «Комсомольская правда».
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.